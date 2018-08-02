Брат сестер Хачатурян рассказал об убитом отце

2 августа, 19:46
Фото: соцсети
Брат сестер Хачатурян Сергей рассказал, что не понимает, кто прав, а кто виноват в случившемся. Об этом передает телеканал Москва 24.
"Нас двое братьев, один папу защищает, другой стоит на середине. Я стою на середине, потому что не могу понять", – заявил Сергей Хачатурян.
Чью сторону принял сын убитого Хачатуряна
Вечером 27 июля было найдено тело 57-летнего мужчины с большим количеством колото-резаных ранений в области шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали троих дочерей потерпевшего, которые признали свою вину. Девушки объяснили, что решили убить отца после продолжительных издевательств с его стороны.
В свою очередь, друг умершего Михаила Хачатуряна рассказал, что издевательства над дочерьми заключалось лишь в том, что отец остерегал девушек от разврата. Он также отметил, что его друг ни разу не бил своих дочек.
Ранее Останкинский суд арестовал до 28-го сентября младшую из сестер Хачатурян – Марию. Заседание прошло в закрытом режиме, потому что девушка еще не достигла совершеннолетия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: