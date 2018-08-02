Брат сестер Хачатурян рассказал об убитом отце

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Брат сестер Хачатурян Сергей рассказал, что не понимает, кто прав, а кто виноват в случившемся. Об этом передает телеканал Москва 24.

"Нас двое братьев, один папу защищает, другой стоит на середине. Я стою на середине, потому что не могу понять", – заявил Сергей Хачатурян.

Чью сторону принял сын убитого Хачатуряна



Вечером 27 июля было найдено тело 57-летнего мужчины с большим количеством колото-резаных ранений в области шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали троих дочерей потерпевшего, которые признали свою вину. Девушки объяснили, что решили убить отца после продолжительных издевательств с его стороны.

В свою очередь, друг умершего Михаила Хачатуряна рассказал, что издевательства над дочерьми заключалось лишь в том, что отец остерегал девушек от разврата. Он также отметил, что его друг ни разу не бил своих дочек.

Ранее Останкинский суд арестовал до 28-го сентября младшую из сестер Хачатурян – Марию. Заседание прошло в закрытом режиме, потому что девушка еще не достигла совершеннолетия.