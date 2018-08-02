Суд арестовал 17-летнюю Марию Хачатурян до 28 сентября

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Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября 17-летнюю Марию Хачатурян, которую вместе с двумя сестрами – Крестиной и Ангелиной обвиняют в расправе над отцом Михаилом Хачатуряном. Об этом передает Агентство "Москва".

"Суд арестовал Марию Хачатурян до 28 сентября", – рассказали в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как девушка не достигла совершеннолетия.

Убийство произошло вечером 27 июля. В межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело 57-летнего мужчины с мночисленными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали троих дочерей погибшего. На допросе они признали вино и объяснили, что зарезали отца из-за постоянных издевательств.

Сестры, обвиняемые в убийстве собственного отца, рассказали о том, как они жили до инцидента. По словам девушек, Ангелине и Марии удалось посетить школьные занятия всего семь раз за прошедший год. В свою очередь мать девочек ушла из дома вместе с сыном из-за постоянных угроз погибшего.