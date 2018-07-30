Суд продлил срок задержания младшей из сестер, подозреваемых в убийстве отца

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Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания младшей из трех сестер, подозреваемых в убийстве 57-летнего отца на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда, передает РИА Новости.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего – 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По словам источника в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них.

Ранее стали известны новые подробности истории о сестрах. Девушки нанесли мужчине не менее 36 ударов ножом. Было также установлено, что одна из сестер обратилась в больницу, заявив, что отец ранил ее ножом. У нее обнаружили порез бедра и ушибы.

Следователи изъяли из квартиры технику, инструменты и оружие: арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматические пистолет и револьвер.