ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию – адвокат

18:26
Фото: ТАСС/Юрий Малинов
Европейский суд по правам человека запретил Франции экстрадировать в Грецию россиянина Александра Винника, сообщил ТАСС его адвокат Фредерик Бело.
Он уточнил, что экстрадиция была спланирована в полной секретности и должна была произойти 30 июня. Позднее Винника планировали передать США.
"Утром 29 июня защита подала апелляцию в ЕСПЧ по статье 39 Европейской конвенции по правам человека. Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию", – рассказал Бело.
Он добавил, что Винник, полностью отбывший наказание, выразил несогласие с решением об экстрадиции. Слушание по данному поводу пройдет 6 июля в Следственной палате, уточнил Бело.
Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Позднее его экстрадировали во Францию, где он ждал выдачи в США.
Мужчину подозревают в организации операции по отмыванию не менее 4 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Сам Винник говорил, что считает себя непричастным в совершении преступлений и мошенничестве. Россия добивается выдачи своего гражданина.
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