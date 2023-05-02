Жительницу Приамурья оштрафовали на 100 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

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Белогорский городской суд Амурской области оштрафовал местную жительницу на 100 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в местном телеграм-канале, сообщает РИА Новости.

Суд установил, что женщина с фамилией Гамлий оставляла в телеграм-канале Blagmedia публикации, в которых выражала категорический протест против спецоперации на Украине. Она публиковалась под ником "Неизвестно".

За такое же преступление в апреле 2022 года ее уже привлекали к административной ответственности, однако в августе амурчанка продолжила оставлять негативные комментарии.

"Действия ВС России на территории Украины она характеризовала как связанные с захватом территории другого государства, преступные, захватнические, связанные с геноцидом мирных жителей", – заявили в суде, подчеркнув, что это служит выражению негативной оценки действий Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Свою вину женщина признала полностью. Ее дело рассматривали в особом порядке, без судебного разбирательства, поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести. Суд учел ее раскаяние, наличие маленького ребенка и беременность и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Женщина будет платить выплачивать его в рассрочку на 25 месяцев по четыре тысячи рублей ежемесячно. Также осужденной разъяснили, что за злостное уклонение от уплаты штрафа ей могут заменить наказание. Приговор еще не вступил в законную силу.

В апреле Тверской суд Москвы признал виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ актера Дмитрия Назарова и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. В частности, артиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации".

В январе СМИ сообщали, что Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной стала якобы антироссийская позиция супругов.

По информации источника, Назаров неоднократно критиковал РФ за проведение спецоперации на Украине. Заявление об увольнении актера худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал после просмотра одного из интервью Назарова, где тот обрушился с критикой на страну.

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