Twitter оштрафовали в России на 3,3 млн рублей

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 3,3 миллиона рублей за неудаление противоправной информации, сообщает РИА Новости.
Компанию Twitter, lnc признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы". Ранее судья уже выписал компании штраф на 3,2 миллиона рублей.
По данным надзорного ведомства, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформу могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше – до 8 миллионов рублей.
В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. В результате принятых мер была затруднена загрузка фото- и видеоконтента.
Позднее в ведомстве сообщили, что Twitter начал работу по удалению запрещенного контента, однако этот процесс продвигается неудовлетворительными темпами.
Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещенной информации в Twitter
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