Театр "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой получил иск от Российского авторского сообщества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское авторское общество (РАО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к Театру "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РАО.

Причиной стало использование без разрешения двух музыкальных произведений – "Россия – Русь" (авторы – Виктор и Ксения Пеленягрэ) и "Течет ручей" (авторы – Петр Черняев и Наталья Трушина) – во время концерта 11 апреля 2025 года в зале "Москва".

В РАО уточнили, что организатором концерта "Плывет веночек" с участием Надежды и Григория Кадышевых является именно ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо".

Представители авторских прав заявили, что неоднократно пытались донести до театра необходимость выплаты вознаграждения правообладателям и предлагали досудебное урегулирование, но эти обращения были проигнорированы, что и стало причиной подачи иска.

Ранее сообщалось, что в мае этого года количество упоминаний Кадышевой в новостных публикациях выросло в 4 раза по сравнению с мартом 2025 года. Рост интереса к Кадышевой зафиксировали и в контенте от блогеров. По этому показателю она опередила большинство популярных музыкантов из РФ.

