ТАСС: по делу полковника Росгвардии Гамаюнова о мошенничестве арестован бизнесмен

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Бизнесмен стал фигурантом дела экс-главы авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Суд принял решение об аресте предпринимателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Гамаюнов был арестован военным судом по делу о мошенничестве 30 сентября. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Позже в СМИ появилась информация, что в деле полковника фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов, ему вменяется нанесение ущерба на более чем 80 миллионов рублей.

При этом данная сумма является предварительной, так как следствие по делу продолжается.