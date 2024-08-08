Экс-глава Астрахани Полумордвинов и ряд чиновников задержаны в Астрахани

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Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов и несколько городских чиновников задержаны правоохранительными органами в Астрахани по подозрению в общем покровительстве за некое денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора области.

Среди задержанных оказались бывший заместитель главы администрации МО "Городской округ город Астрахань" – начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО "Айтиком" Виктор Федоров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по покушению на мошенничество.

Ранее три бизнесмена, которых суд признал виновными в хищении средств, выделенных на реконструкцию полигонов российского оборонного ведомства в Казахстане, получили от 6,5 до 7,5 года колонии.

Предпринимателя Андрея Чеснокова и его партнеров Вадима Лесных и Василия Титова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они подписали договор на реконструкцию в Казахстане полигонов Тургай и Теректа, однако из выделенных в размере 760 миллионов рублей средств похитили примерно 490 миллионов.

