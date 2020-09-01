Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили обвинение в получении взятки

17:54
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Следствие предъявило бывшему заместителю главы Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
"В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения – два по части 4-й статьи 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и одно по части 6-й статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – заявил на заседании 235-го гарнизонного военного суда следователь Денис Козловцев.
На заседании рассматривался вопрос о продлении срока ареста Арсланова. Следствие ходатайствует о том, что меру пресечения необходимо сохранить до 6 декабря, с учетом того что обвиняемый ранее нарушал подписку о невыезде.
Ожидается, что до заявленной даты дело экс-замглавы Генштаба будет передано в прокуратуру.
Обвинение по фактам мошенничества было предъявлено Халилу Арсланову в октябре 2019 года. В феврале 2020 года суд в Москве изменил меру пресечения для представителя Генштаба с подписки о невыезде на арест.
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