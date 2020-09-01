Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили обвинение в получении взятки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следствие предъявило бывшему заместителю главы Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения – два по части 4-й статьи 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и одно по части 6-й статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – заявил на заседании 235-го гарнизонного военного суда следователь Денис Козловцев.

На заседании рассматривался вопрос о продлении срока ареста Арсланова. Следствие ходатайствует о том, что меру пресечения необходимо сохранить до 6 декабря, с учетом того что обвиняемый ранее нарушал подписку о невыезде.

Ожидается, что до заявленной даты дело экс-замглавы Генштаба будет передано в прокуратуру.

Обвинение по фактам мошенничества было предъявлено Халилу Арсланову в октябре 2019 года. В феврале 2020 года суд в Москве изменил меру пресечения для представителя Генштаба с подписки о невыезде на арест.

