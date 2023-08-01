Суд отказался снять статус иноагента с лидера рок-группы "Ногу свело!" Покровского

Фото: ТАСС (Покровский признан в РФ иноагентом) /Александр Щербак

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

"В удовлетворении исковых требований Покровского отказать", – вынес решение судья.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта. Решение аргументировали тем, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

Позже музыкант потребовал Минюст РФ снять с него статус иноагента.

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