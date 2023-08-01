Обвиняемые в продаже ребенка на севере Москвы предстанут перед судом

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Расследование дела о продаже ребенка на севере столицы тремя женщинами завершено. Теперь обвиняемые предстанут перед судом, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Специалисты Тимирязевского межрайонного следственного отдела СУ по САО завершили следственные мероприятия. Трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения обвиняют в торговле людьми. Были проведены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и медицинская.

"Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемых в совершенном преступлении. В ходе допроса женщины признали свою вину, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в публикации ведомства.

Дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно о попытке продажи младенца в Москве. В рамках расследования выяснилось, что 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами она приняла решение ее продать.

15 мая девочку продали женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 65 тысяч рублей. Сразу после составления расписок о получении денег и передачи ребенка сотрудники правоохранительных органов задержали женщин. Тогда в ходе допроса они вину не признали.

19 мая суд арестовал на два месяца всех фигуранток дела о продаже ребенка в Москве. Во время заседания женщины возражали против ареста.



"Московский патруль": в столице задержали женщин, которые пытались продать ребенка