Суд арестовал всех фигуранток дела о продаже ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал на два месяца всех фигуранток дела о продаже ребенка в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Трем женщинам 30, 39 и 45 лет избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля. Они обвиняются в купле-продаже человека, совершенной организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Во время судебного заседания женщины возражали против ареста.

Ранее стало известно о попытке продажи младенца в Москве. Согласно предварительным данным, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами она приняла решение ее продать.

15 мая девочку продали женщине, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. За младенца злоумышленницы хотели получить 60 тысяч рублей, они были задержаны после получения денег и составления расписок.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.

