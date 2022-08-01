Устроившего потоп в храме Христа Спасителя арестовали

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Жителя Подмосковья Алексея Ратникова, который устроил потоп в храме Христа Спасителя в центре столицы, арестовали. Такое решение принял Хамовнический суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ратникову А. А., подозреваемому по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм по мотивам религиозной ненависти"), об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили агентству в суде.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 29 июля в храм Христа Спасителя в Москве проник нетрезвый мужчина, который пустил воду через пожарные рукава. Отмечалось, что в результате инцидента были затоплены два подземных этажа, где располагаются библиотека и кабинет администрации.

В свою очередь, в храме эти сообщения опровергли.

"Храм сухой, службы продолжаются, у нас никакого подтопления нет. У нас идут богослужения, у нас служат священники", – рассказали в приемной храма.

