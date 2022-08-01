Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя и затопил два подземных этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя в Москве и пустил воду через пожарные рукава, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в результате инцидента, произошедшего в ночь на 29 июля, затопило два подземных этажа. О происшествии в полицию сообщили представители ЧОП. Они рассказали, что мужчина забрался в храм, разбив стекло.

В подтопленных помещениях располагаются библиотека и кабинет администрации. Охранники задержали злоумышленника и передали его полиции. Оказалось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение. На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.

Ранее правоохранители задержали пьяного мужчину в столичном метро за вандализм. В полиции сообщили, что 19-летний подозреваемый ссорился со своей знакомой на станции "Баррикадная". Молодой человек несколько раз бросил свой рюкзак в сторону проходящего электропоезда, после чего умышленно нанес удар рукой по лицевой части зеркала заднего обзора, разбив его. На злоумышленника уже завели уголовное дело о вандализме.

