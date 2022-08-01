В храме Христа Спасителя опровергли сообщения о подтоплениях в здании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Распространенная СМИ информация о подтоплениях в храме Христа Спасителя не соответствует действительности, он продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на приемную храма.

"Храм сухой, службы продолжаются, у нас никакого подтопления нет. У нас идут богослужения, у нас служат священники", – рассказали в храме.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 29 июля в храме Христа Спасителя в Москве проник нетрезвый мужчина, который пустил воду через пожарные рукава. Отмечалось, что в результате инцидента были затоплены два подземных этажа, где располагаются библиотека и кабинет администрации.

Также сообщалось, что злоумышленник ранее был неоднократно судим и проходил принудительное лечение. На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, при этом правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.