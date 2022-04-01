Суд арестовал блогера Запирова по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Бабушкинский районный суд арестовал блогера Хизри Запирова на два месяца по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении 27-летнего блогера выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 3 мая 2022 года.

Блогер обвиняется в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину".

Запиров и его соучастники обманывали интернет-пользователей через фальшивые ставки. Его PR-директор Лусик Карапетян находится в федеральном розыске. Они рекламировали систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок.

По информации правоохранителей, злоумышленники обналичивали средства, которые изначально поступали на счета третьих лиц. При этом жертвы мошенников, вкладывающие средства якобы для инвестирования, не получали ни прибыли, ни собственных денег. В отношении трех соучастников Хизри Запирова уже избрана мера пресечения.

Сам блогер был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в январе 2022 года. Сотрудники полиции задержали его в Москве 30 марта.

