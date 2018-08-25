К зданию административно-делового центра "Коммунарка" протянут коммуникации

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В строящемся коллекторе "Коммунарка" протянут коммуникации к зданию административно-делового центра, передает Агентство "Москва".

Как сообщает ответственная за работы компания "Москоллектор", специалисты проложат трубопроводы теплосети и водопровода, силовые электрические кабели и слаботочные кабели связи.

Общая протяженность подземного коммуникационного коридора составит 2 км 224 метров. Строительство коллектора ведется открытым способом без использования тоннелепроходческих комплексов.

Первый объект в составе административно-делового центра "Коммунарка" осмотрел в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание центра насчитывает 7 этажей общей площадью 31,8 тысячи квадратных метров. Оно состоит из корпусов "А" и "Б". Помимо офисов и подземной парковки, есть столовая, буфет, гардероб, актовый зал и другие помещения для комфорта работников и посетителей.

Сообщается, что первой организацией, начавшей работу в новом здании, стала префектура ТиНАО. Также здесь планируется разместить Центр государственных услуг для бизнеса, Управление социальной защиты населения, подразделения ФНС России и Росреестра, службу "одного окна" МосгорБТИ, Москомархитектуры, департамента городского имущества и других городских и федеральных органов власти.