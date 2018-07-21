Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро откроется в начале 2019 года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Станция "Нижняя Масловка" соединит Большую кольцевую линию метро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что строительство станции планируется закончить к концу 2018 года. Она станет продолжением уже действующего участка Большой кольцевой линии от станции "Петровский парк".

"Нижняя Масловка" будет станцией глубокого заложения с двумя вестибюлями, выходящими на обе стороны Бутырской улицы. Пересадочный узел свяжет "Нижнюю Масловку" со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

В отделке станции украшениями станут саянский мрамор и стеклянные витражи.