21 июля, 12:56
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро откроется в начале 2019 года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"Станция "Нижняя Масловка" соединит Большую кольцевую линию метро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что строительство станции планируется закончить к концу 2018 года. Она станет продолжением уже действующего участка Большой кольцевой линии от станции "Петровский парк".
"Нижняя Масловка" будет станцией глубокого заложения с двумя вестибюлями, выходящими на обе стороны Бутырской улицы. Пересадочный узел свяжет "Нижнюю Масловку" со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
В отделке станции украшениями станут саянский мрамор и стеклянные витражи.
Строительство северо-восточного участка БКЛ
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: