Строительство станции "Нижняя Масловка" БКЛ завершат до конца года

Работы по отделке пола платформы стартовали на станции "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро. Все архитектурно-отделочные работы на станции планируют завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Мосметрострой".

По данным компании, пол платформы облицуют гранитными плитами. Общая площадь облицовки составит 2,4 тысячи квадратных метров. Как уточнили в Мосметрострое, основные конструкции "Нижней Масловки" уже готовы. Специалисты ведут работы по гидроизоляции тоннелей, а занимаются монтажом эскалаторов. "В станционных тоннелях метростроители бетонируют жесткое основание", – добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, в течение ближайшего месяца строители завершат облицовку опытного образца одного сечения, чтобы показать итоговый вариант особой архитектурной отделки станции.

"Путевые стены не будут закрывать от пассажиров: чугунные тюбинги зачистят и окрасят", – пояснил Жуков. Он также рассказал, что, по проекту, пилоны с двух сторон облицуют саянским мрамором, а со стороны центрального зала и боковых платформ украсят стеклянными витражами. Кроме того, потолок станции смонтируют из алюминиевых панелей с сотовым заполнением.

По информации Мосметростроя, "Нижняя Масловка" будет станцией глубокого заложения с двумя вестибюлями, выходящими на обе стороны Бутырской улицы. Пересадочный узел свяжет "Нижнюю Масловку" со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Ранее глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что станцию откроют в декабре 2018 года. В конце мая на "Нижней Масловке" начали монтаж эскалаторов.