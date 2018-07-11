Строительство станции "Нижняя Масловка" БКЛ завершат до конца года

11 июля, 12:29
Фото: stroi.mos.ru
Работы по отделке пола платформы стартовали на станции "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро. Все архитектурно-отделочные работы на станции планируют завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Мосметрострой".
По данным компании, пол платформы облицуют гранитными плитами. Общая площадь облицовки составит 2,4 тысячи квадратных метров. Как уточнили в Мосметрострое, основные конструкции "Нижней Масловки" уже готовы. Специалисты ведут работы по гидроизоляции тоннелей, а занимаются монтажом эскалаторов. "В станционных тоннелях метростроители бетонируют жесткое основание", – добавили в пресс-службе.
По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, в течение ближайшего месяца строители завершат облицовку опытного образца одного сечения, чтобы показать итоговый вариант особой архитектурной отделки станции.
"Путевые стены не будут закрывать от пассажиров: чугунные тюбинги зачистят и окрасят", – пояснил Жуков. Он также рассказал, что, по проекту, пилоны с двух сторон облицуют саянским мрамором, а со стороны центрального зала и боковых платформ украсят стеклянными витражами. Кроме того, потолок станции смонтируют из алюминиевых панелей с сотовым заполнением.
По информации Мосметростроя, "Нижняя Масловка" будет станцией глубокого заложения с двумя вестибюлями, выходящими на обе стороны Бутырской улицы. Пересадочный узел свяжет "Нижнюю Масловку" со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Ранее глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что станцию откроют в декабре 2018 года. В конце мая на "Нижней Масловке" начали монтаж эскалаторов.
Станция метро "Нижняя Масловка"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: