Котельную для новой инфекционной больницы в ТиНАО построит Мосгаз

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгаз возведет газовую котельную для обеспечения теплом и горячей водой инфекционного центра. Речь идет об объекте, который начали строить в ТиНАО, заявили представители организации.
Столичным газовикам предстоит построить газопровод и газовую котельную для обеспечения объекта теплом и горячей водой. "Работы проводятся в рекордно короткие сроки одновременно на пяти участках строительства", – сообщили в пресс-службе Мосгаза.
В Мосгазе обратили внимание, что высокая скорость работ не влияет на их качество.
Про планы строительства инфекционной больницы в Троицком административном округе мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 марта. Глава города заявил, что здание появится в короткие сроки. Мэр уточнил, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения. По его словам, данный инфекционный центр станет дополнением стационара, расположенного в Коммунарке.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки. Здание строят возле деревни Голохвастово в поселении Вороновском (ТАО).
Движение на Калужском шоссе временно перекрыли из-за строительства новой больницы. В России в настоящий момент зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире численность инфицированных превысила 200 тысяч человек. COVID-19 затронул граждан 165 стран.
Ранее стало известно, что в России начали тестировать вакцину от коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: