Котельную для новой инфекционной больницы в ТиНАО построит Мосгаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгаз возведет газовую котельную для обеспечения теплом и горячей водой инфекционного центра. Речь идет об объекте, который начали строить в ТиНАО, заявили представители организации.

Столичным газовикам предстоит построить газопровод и газовую котельную для обеспечения объекта теплом и горячей водой. "Работы проводятся в рекордно короткие сроки одновременно на пяти участках строительства", – сообщили в пресс-службе Мосгаза.

В Мосгазе обратили внимание, что высокая скорость работ не влияет на их качество.

Про планы строительства инфекционной больницы в Троицком административном округе мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 марта. Глава города заявил, что здание появится в короткие сроки. Мэр уточнил, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения. По его словам, данный инфекционный центр станет дополнением стационара, расположенного в Коммунарке.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки. Здание строят возле деревни Голохвастово в поселении Вороновском (ТАО).

Движение на Калужском шоссе временно перекрыли из-за строительства новой больницы. В России в настоящий момент зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире численность инфицированных превысила 200 тысяч человек. COVID-19 затронул граждан 165 стран.

Ранее стало известно, что в России начали тестировать вакцину от коронавируса.