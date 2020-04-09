Школу и два детских сада построят по программе реновации в Очаково-Матвеевском

09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
По программе реновации в столичном районе Очаково-Матвеевское возведут четыре социальных объекта.
Планируется строительство школы и двух детских садов, заявили Агентству "Москва" представители департамента градостроительной политики столицы.
"Согласно разработанному проекту планировки территорий, в кварталах 2 и 4 района Очаково-Матвеевское запланировано строительство школы на 550 мест, двух ДОУ на 150 и 125 мест соответственно и физкультурно-оздоровительного комплекса с подземным гаражом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Кроме того, стало известно, что в кварталах по программе реновации будут благоустроены внутриквартальные и внутридворовые территории. Так, новым жильцам станут доступны места отдыха, спортивные площадки.
В Очаково-Матвееском находится пять стартовых площадок под жилье.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Южном Бутове до конца года.
Кроме того, недавно строительство двух домов по программе реновации одобрили в Зеленограде.
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