Дом на 48 квартир построят по программе реновации на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2020 году на востоке города в столичном районе Метрогородок планируется завершить строительство дома по программе реновации. Он будет рассчитан на 48 квартир, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что дом будет расположен по адресу Открытое шоссе, владение 26, корпус 6. В настоящий момент на строительном объекте уже закончены монолитные работы.

Как уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в Восточном округе по программе реновации новые квартиры получат жители 1061 дома.

Новое двухсекционное семиэтажное здание с подземной парковкой строят по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир будет составлять 2791 квадратный метр.

При этом на территории около дома обустроят комфортную и доступную среду для безопасного передвижения маломобильных граждан. Предусмотрена установка спортивных и детских площадок.

Ранее стало известно, что дом на 264 квартиры построят в Нагатинском Затоне по программе реновации.