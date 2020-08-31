Зимнюю Универсиаду 2021 года перенесли из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за пандемии коронавируса было решено перенести зимнюю Универсиаду, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации университетского спорта.
На решение о переносе повлияли ограничительные меры, из-за которых сборные многих стран не смогли бы прибыть в Швейцарию. В течение двух следующих месяцев будут обсуждаться новые даты Универсиады.
"Это не только спортивные состязания, но и обмен опытом между делегациями. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным", – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.
На Универсиаде в Люцерне в 10 представленных дисциплинах должны были выступить около 2,5 тысячи студентов из 50 стран, которые представляют более чем 540 учебных заведений.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург примет летнюю Универсиаду-2023. Планируется, что в город прибудут не менее 200 тысяч участников и гостей из 150 стран. После Универсиады здания спортивной деревни будут переданы Уральскому федеральному университету. Планируется разыграть 244 комплекта медалей.
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