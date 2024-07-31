СКА объявил о переходе обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова

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Российский нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на четыре года.

18 июля Кузнецов стал неограниченно свободным агентом. До этого он завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом "Вашингтона", который выставил его на драфт отказов.

"Вашингтон" выбрал Кузнецова на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду, вместе с которой он выиграл Кубок Стэнли (2018), игрок выступал с 2014 года. В составе сборной РФ нападающий два раза становился чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

Ранее защитник Марио Фернандес покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества в связи с истечением срока контракта. 33-летний футболист перешел в "Зенит" летом прошлого года. За год он провел 18 матчей, однако не отметился результативными действиями.