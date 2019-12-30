Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

13:16

Олимпийский чемпион оценил поражение молодежной сборной России в матче с США

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и США, в котором наша сборная разгромно уступила противнику. Об этом пишет ИА "НСН".

Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу американцев.

По мнению Каменского, в матче сборной Штатов повезло больше. Нашей же сборной просто не хватило везения.

Спортсмен отметил, что российские хоккеисты отдали много сил и эмоций во встрече с канадцами и сил уверенно выйти на лед на следующий день против американцев у них не осталось.

"Игра до гола – кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть", – отметил Каменский.

Россияне пропустили гол первыми, после чего всего через 6 секунд шайба вновь влетела в ворота сборной.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика