Олимпийский чемпион оценил поражение молодежной сборной России в матче с США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между командами России и США, в котором наша сборная разгромно уступила противнику. Об этом пишет ИА "НСН".

Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу американцев.

По мнению Каменского, в матче сборной Штатов повезло больше. Нашей же сборной просто не хватило везения.

Спортсмен отметил, что российские хоккеисты отдали много сил и эмоций во встрече с канадцами и сил уверенно выйти на лед на следующий день против американцев у них не осталось.

"Игра до гола – кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть", – отметил Каменский.

Россияне пропустили гол первыми, после чего всего через 6 секунд шайба вновь влетела в ворота сборной.