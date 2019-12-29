Сборная РФ приняла извинения канадских хоккеистов за инцидент во время гимна

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Молодежная сборная России по хоккею приняла извинения от Канады за инцидент во время гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главного тренера сборной РФ Игоря Ларионова.
"Это молодежь. Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились", – сказал Ларионов.
Он считает, что нужно двигаться дальше и смотреть только в будущее, не оглядываясь назад. Ларионов пояснил, что сборная России идет дальше с хорошим настроением, добавив, что "потенциал команды еще полностью не использован".
"Хочется увидеть более быстрое движение шайбы и надеяться, что мы реализуем то, что создаем в большинстве", – отметил Ларионов.
Ранее сборная Канады извинилась перед командой России за поведение своего капитана Баррета Хейтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России. После этого инцидента российские хоккеисты отказались пожимать ему руку.
"Наша сборная с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал разделяют это и проявят такое же уважение. Сборная Канады приносит извинения ИИХФ, ФХР и всем канадцам за данный инцидент", – говорится в сообщении.
До этого сам спортсмен принес извинения игрокам сборной за случившееся, объяснив свое поведением тем, что он был погружен в предстоящую игру и "отключился" на время. Хоккеист добавил, что не хотел проявить неуважение к сопернику.
В воскресенье сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года среди игроков не старше 20 лет. Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу российских хоккеистов. Спортсмены встретились в чешской Остраве.
В составе сборной России отличились Александр Хованов, он забросил шайбу в ворота соперников на 2-ой минуте игры. Вторую шайбу на на 11-й минуте забросил Павел Дорофеев, на 14-й – Никита Ртищев, на 23-й минуте – Никита Александров, на 34-й – Егор Соколов и на 37-й минуте шайбу забросил Григорий Денисенко.
В воротах сборной России стоял Амир Мифтахов, который в матче против сборной Чехии вышел на лед вместо Ярослава Аскарова. 29 декабря сборная России сыграет с командой США.
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