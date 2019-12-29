Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

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Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года среди игроков не старше 20 лет. Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу российских хоккеистов. Спортсмены встретились в чешской Остраве.

В составе сборной России отличились Александр Хованов, он забросил шайбу в ворота соперников на 2-ой минуте игры. Вторую шайбу на на 11-й минуте забросил Павел Дорофеев, на 14-й – Никита Ртищев, на 23-й минуте – Никита Александров, на 34-й – Егор Соколов и на 37-й минуте шайбу забросил Григорий Денисенко.

В воротах сборной России стоял Амир Мифтахов, который в матче против сборной Чехии вышел на лед вместо Ярослава Аскарова. 29 декабря сборная России сыграет с командой США.

7 ноября сборная России по хоккею уступила Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура – Кубоке Карьяла. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:3. Среди россиян дважды отличился Рушан Рафиков, еще один гол забил Дамир Шарипзянов. В параллельном матче чешские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 3:1

