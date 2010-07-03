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Общество

14:50

На ГУМ-катке провели матч по следж-хоккею с участием Фетисова

город общество

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

На ГУМ-катке в Москве состоялся матч по следж-хоккею между командами "Все звезды Последней игры" Вячеслава Фетисова и молодежной сборной хоккеистов с инвалидностью "Все звезды Москвы".

Хоккеисты в этом виде спорта передвигаются не на коньках, а в санях.

"Мы выкатились на лед для того, чтобы попробовать, как непросто людям с ограниченными возможностями заниматься тем, что для нас для всех доставляет радость и удовольствие. Мы погрузились в атмосферу того спорта, который не имеет никаких ограничений, он учит нас всех добру, пониманию", – сказал Фетисов.

Матч призван привлечь внимание общества к проблеме изменения климата, а также к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Площадку для проведения игры на безвозмездной основе предоставила компания Bosco di Ciliegi.

Ранее сообщалось, что на западе столицы зальют более 100 катков. Девять из них будут с искусственным ледовым покрытием, 99 – с естественным. Самые большие откроются в парке "Никулино" и на улице 50 лет Октября.

На юго-западе столицы этой зимой будет работать более 160 катков, 11 из которых – с искусственным льдом. Самый большой каток площадью более 1,9 тысячи квадратных метров появится в районе Ясенево на Голубинской улице.

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