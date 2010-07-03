Более 100 катков зальют на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На западе столицы зальют более 100 катков. Девять из них будут с искусственным ледовым покрытием, 99 – с естественным. Самые большие откроются в парке "Никулино" и на улице 50 лет Октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке "Никулино" появится каток площадью 1 800 квадратных метров. Там оборудовали две раздевалки, пункты проката и питания. Каток открыт с 10:00 до 22:00. Площадка рассчитана на работу до пяти градусов тепла.

Из катков с натуральным льдом самый крупный находится на улице 50 лет Октября, дом 6. Его площадь также составит 1 800 квадратных метров. Там можно будет поиграть в хоккей.

Больше всего катков в округе заработает в районе Ново-Переделкино – 16. Второй год подряд лед залили на 6-й улице Лазенки. В парке "Буратино" оборудовали каток площадью 900 квадратных метров на площадке для летних спортивных игр.

На юго-западе столицы этой зимой будет работать более 160 катков, 11 из которых – с искусственным льдом. Самый большой каток площадью более 1,9 тысячи квадратных метров появится в районе Ясенево на Голубинской улице.