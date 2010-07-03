Более 160 катков откроется в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-западе столицы этой зимой будет работать более 160 катков, 11 из которых – с искусственным льдом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Самый большой каток площадью более 1,9 тысячи квадратных метров появится в районе Ясенево на Голубинской улице. Ежегодно эта площадка пользуется большой популярностью у местных жителей.

Также популярностью пользуется каток в Воронцовском парке. На нем часто проводятся различные мероприятия.

Около катков планируют сделать теплые раздевалки с лавочками и вендинговыми аппаратами. Также там организуют пункты проката коньков.

В этом году на северо-востоке Москвы будет работать 37 катков, а самая большая ледовая площадка уже открылась на ВДНХ, остальные заработают с 30 ноября. Впервые каток с искусственным льдом откроют в Лианозове. Заработает он в Вологодском проезде одновременно с другими катками района. Также ледовые площадки появятся в Алтуфьеве – у дома 16 на Костромской улице и в Путевом проезде.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

