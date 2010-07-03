Сборная России по хоккею проиграла Финляндии на Кубке Карьяла

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Сборная России по хоккею уступила Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура – Кубоке Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:3. В составе россиян дважды отличился Рушан Рафиков, еще один гол забил Дамир Шарипзянов.

В параллельном матче чешские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 3:1. В следующем туре России встретится с со шведами 9 ноября.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Евгений Кузнецов, который был уличен в употреблении кокаина, вернет медаль чемпионата мира.