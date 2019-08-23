Репутацию – в порошок: сможет ли Кузнецов продолжить выступление за "Вашингтон"

23 августа Международная хоккейная федерация (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в пробе игрока нашли кокаин. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как развивалась эта история и сможет ли Кузнецов продолжить выступление за "Вашингтон".



Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Lea

Евгений Кузнецов прекрасно знаком всем (или почти всем) любителям хоккея. Его карьера до сегодняшнего дня складывалась более чем удачно. В 2011 году он был в той самой сборной, которая взяла золото молодежного чемпионата мира. Тогда российские хоккеисты в финале обыграли Канаду. Проигрывая по ходу матча 0:3, они совершили камбэк и победили со счетом 5:3. Кузнецов тогда сделал три голевых передачи. В отечественной команде в тот момент вообще было достаточно игроков, впоследствии ставших настоящими звездами НХЛ: Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Зайцев, будущий одноклубник Кузнецова Дмитрий Орлов. И Евгений оказался в их числе.

В 2014 году, когда "Трактор" Кузнецова не доехал до плей-офф Континентальной хоккейной лиги, Евгений отправился покорять Североамериканскую лигу – в "Вашингтон". И если Дмитрию Орлову пришлось пахать в фарм-клубе "Кэпиталз" несколько лет, чтобы добиться привлечения к основе, то под опекой Александра Овечкина Кузнецов с первого же сезона начал регулярно получать игровое время в "Вашингтоне" и быстро дорос до игрока первого звена. В сезоне 2017/2018 Евгений и вовсе стал главным творцом успеха "Кэпиталз" наряду с Овечкиным. Клуб выиграл регулярный чемпионат и впервые в своей истории взял Кубок Стэнли.



В допинг-пробе хоккеиста Кузнецова обнаружили кокаин

Еще до того триумфа многие называли Кузнецова главным сменщиком Овечкина, когда тот решит завершить карьеру в "Кэпиталз". А после столь успешного сезона все стало почти однозначно – вот он, будущий капитан "орлов". Но в этом году Кузнецов смог стереть весь свой труд в порошок, во всех смыслах. В мае этого года, аккурат после чемпионата мира по хоккею, в соцсетях появилось видео, где человек, подозрительно похожий на Евгения, разговаривает по телефону в номере отеля. Перед ним на столе в это время лежат две дорожки белого порошка (вряд ли стирального), а на заднем плане спит девушка.

Кузнецов позже подтвердил, что на видео действительно был он, но снят этот ролик был летом прошлого года в Вегасе, после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Обвинения в употреблении наркотиков Евгений отверг. "Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", – заявил Кузнецов в интервью "Спорт-Экспрессу".



Фото: ТАСС/Zuma/Scott Taetsch

К большому сожалению, медэкспертиза как раз-таки подтвердила, что российский хоккеист употреблял наркотики. Причем далеко не год назад. Положительный допинг-тест был взят 26 мая, после матча, в котором россияне выиграли бронзовые медали чемпионата мира. Как теперь хорошо известно благодаря истории футболиста Романа Еременко, который тоже был дисквалифицирован за кокаин (правда, всего на два года), этот наркотик выводится из крови в течение пяти дней. А это значит, что Кузнецов употреблял запрещенные вещества прямо во время ЧМ. И если видео с белым порошком действительно было снято год назад, можно сделать неутешительные выводы, что Евгений делал это далеко не первый раз.

Теперь вопрос в том, какие меры предпримет "Вашингтон". Да, Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова, что лишило его бронзы ЧМ и закрыло путь в сборную. Но НХЛ не подчиняется правилам федерации, а кокаин в лиге не считается допингом. Следовательно "Кэпиталз" могут поступать в этой ситуации по своему усмотрению. В клубе уже заявили, что разочарованы таким развитием событий, но открещиваться от Евгения не стали. Скорее всего, хоккеиста ожидает принудительное лечение и реабилитация по специальной программе НХЛ. И более того, весьма вероятно, что Кузнецов и дальше продолжит выступать за "Вашингтон". Так что карьеру Евгений еще может спасти. А вот репутацию – уже вряд ли.