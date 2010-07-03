В допинг-пробе хоккеиста Кузнецова обнаружили кокаин

15:16
15:16
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Фото: ТАСС/Zuma/Scott Taetsch
Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что допинг-пробу взяли 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии – в ней был обнаружен кокаин. От вскрытия пробы "Б" спортсмен отказался. Срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года и завершится 12 июня 2023 года.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а на столе рядом с ним рассыпан белый порошок. По словам самого хоккеиста, запись сделали в прошлом году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Тогда Кузнецов подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу".
Позднее представители "Кэпиталс" сообщили, что приняли объяснения россиянина и закрыли расследование в его отношении. В клубе добавили, что игрок должен извлечь урок из инцидента.
На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной стал бронзовым призером турнира. Кроме того, на счету спортсмена − золотые медали мировых первенств 2012-го и 2014 годов и две бронзы, завоеванные в 2016-м и 2017 годах.
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