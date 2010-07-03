НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Фото: видео телеграм-канал Readovka

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" принял объяснения российского форварда Евгения Кузнецова после его появления в скандальном видео. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Кузнецов заявил, что "никогда не употреблял наркотики", и, чтобы отвести подозрения, "готов пройти медицинскую экспертизу". "Хотя мы разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации", − сказано в сообщении клуба. В "Вашингтон Кэпиталз" российского хоккеиста назвали "потрясающим игроком и активным членом коллектива". "Мы ожидаем, что он извлечет урок из этого инцидента", подчеркнули в руководстве клуба.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, причем на столе рядом с ним рассыпан белый порошок. По словам самого хоккеиста, запись была сделана в прошлом году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли.

На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной стал бронзовым призером турнира. Кроме того, на счету спортсмена − золотые медали мировых первенств 2012-го и 2014 годов и две бронзы, завоеванные в 2016-м и 2017 годах.

Российский форвард выступает в составе "Вашингтона" с 2013 года. Он провел более 400 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 337 очков.