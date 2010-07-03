Федерация хоккея исключила факт употребления Кузнецовым допинга

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Федерация Хоккея России исключила факт употребления Евгением Кузнецовым допинга в расположении сборной.

"Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено", – говорится на сайте организации.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего клуба НХЛ Washington Capitals Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-пробу взяли 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии – в ней был обнаружен кокаин. От вскрытия пробы "Б" спортсмен отказался. Срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года и завершится 12 июня 2023 года.

На сайте Washington Capitals говорится, что Кузнецов согласился с отстранением.

"Я принял решение принять это наказание. Представление моей страны всегда было так близко моему сердцу, и чем-то, чем я так горжусь. Неспособность надеть этот свитер в течение четырех лет очень тяжело", – заявил спортсмен.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что Кузнецов добровольно обратился за помощью и согласился на регулярное тестирование.

"В отличие от правил IIHF, кокаин в НХЛ не считается веществом, улучшающим работоспособность, и, следовательно, не запрещен. В НХЛ он считается веществом, вызывающим зависимость или привыкание, и этот вопрос требует вмешательства, оценки и обязательного лечения в соответствующих случаях", – цитирует Дэйли сайт НХЛ.

В РУСАДА сообщили, что Кузнецов понес "стандартное наказание за употребление кокаина".

"Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года. Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества", – цитирует ТАСС замгендиректора Российского антидопингового агентства Маргариту Пахноцкую.

О ситуации также отозвался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он назвал поступок Кузнецова безответственным.

"Для нас это все очень плохо, в нашей ситуации с допингом. И тут, когда все устаканилось, получить такое – безобразие. Это безответственность человека. Если есть проблемы – не езжай в сборную, тебе нечего там делать", – цитирует РИА Новости Фетисова.

А бывший нападающий клубов НХЛ "Ванкувер" и "Флорида" Павел Буре выразил надежду, что ситуацию с Кузнецовым пересмотрят.

"Насколько я знаю, пока идет разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока", – сказал Буре журналистам.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев также прокомментировал дисквалификацию Кузнецова.

"Ничего подобного в сборной России не происходило! Не то что наркотики, даже об алкоголе речи не идет. Очевидно, что у него обнаружили остаточные явления", – рассказал Плющев RT.

В допинг-пробе хоккеиста Кузнецова обнаружили кокаин

Ранее в Сети появилось видео, на котором Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а на столе рядом с ним рассыпан белый порошок. По словам самого хоккеиста, запись сделали в прошлом году в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Тогда Кузнецов подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу".

На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной стал бронзовым призером турнира. Кроме того, на счету спортсмена − золотые медали мировых первенств 2012-го и 2014 годов и две бронзы, завоеванные в 2016-м и 2017 годах.

