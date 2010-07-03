Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с хоккеистом Кузнецовым

18:14
18:14
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Фото: minsport.gov.ru
Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о ситуации с форвардом Евгением Кузнецовым, которого на четыре года дисквалифицировала Международная федерация хоккея (IIHF).
"Ситуация не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура", – цитирует РИА Новости министра.
Колобков подчеркнул, что в РФ ведется серьезная работа по борьбе с допингом, "начиная с разъяснительных мероприятий и заканчивая конкретными наказаниями".
Ранее сообщалось, что один из ведущих российских хоккеистов Евгений Кузнецов, выступающий за Washington Capitals, дисквалифицирован за употребление кокаина. Его заподозрили в употреблении наркотиков в мае. В Сети появилось видео, где он запечатлен рядом с белым порошком. Однако тогда нападающий заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ. 26 мая у Кузнецова взяли пробы для допинг-теста, который спортсмен не прошел.
Дисквалификация распространяется на все турниры, которые проводит IIHF, в том числе на чемпионаты мира и на Олимпиаду. Но на выступления форварда в матчах НХЛ дисквалификация IIHF не влияет, так как лига не подчиняется решениям международной федерации.
На чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной стал бронзовым призером турнира. Кроме того, на счету спортсмена − золотые медали мировых первенств 2012-го и 2014 годов и две бронзы, завоеванные в 2016-м и 2017 годах.
В допинг-пробе хоккеиста Кузнецова обнаружили кокаин
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