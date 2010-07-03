В Москве проходит хоккейный турнир на Кубок Мышкина

Фото: Владимир Грачев

28 и 29 сентября во Дворце спорта "Янтарь" в Москве проходит ежегодный международный турнир по хоккею на Кубок Владимира Мышкина – прославленного советского хоккеиста, Олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира и Европы.

В турнире принимают участие 16 детских команд из Донецка, Калининграда, Коврова, Липецка, Минска, Москвы, Нур-Султана, Переславля-Залесского, села Пестрецы, Риги, Саратова, Севастополя, Таллина и Тольятти.

Финал состоится 29 сентября в 15:30. В церемонии награждения примут участие двукратный Олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратный Олимпийский

чемпион Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

В этом году турнир на Кубок Мышкина получил статус отборочного этапа международного турнира "Кубок Чемпионов РТХЛ". Победители отборочных этапов получают вызов на финальный этап, где разыграют главный приз в 5 миллионов рублей.

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