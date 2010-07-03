Турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы открылся в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском городском гольф-клубе открылся турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы.

"Турнир... является очень знаковым событием, так как он итоговый по году. Популяризация гольфа – важная часть работы нашей федерации, поэтому турнир проводится в центре Москвы, чтобы москвичи смогли насладиться игрой, посмотреть, что такое гольф", – цитирует исполнительного директора Федерации гольфа в городе Сергея Шульгина Агентство "Москва".

Он рассказал, что состязание будут проходить в течение двух дней. 30 августа, на первой части, выступит порядка 50 человек, еще 50 человек – завтра. В завершение последнего дня состоятся церемония награждения и небольшой праздничный ужин.

"Формат турнира очень демократичный. У нас есть группа спортсменов, которые бьются за призы, имея высокие показатели. И есть второй формат, где выступают гольфисты-любители, которые также имеют возможность побороться за призы в своей гандикаповой группе", – добавил Шульгин.

Он отметил, что в турнире участвуют и представители иностранных государств. Это дипломы и люди из бизнес-сообщества, уточнил исполнительный директор.

По его словам, приглашены также главы департамента спорта, руководители других департаментов правительства Москвы. Они будут участвовать в церемонии награждения.

Турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы проводится пятый год подряд. Шульгин подчеркнул, что гольфисты благодарны за это мероприятие.

Впервые оно состоялось в 2005 году. В 2015 году после перерыва турнир возродила столичная Федерация гольфа совместно с департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы.

С 22 по 25 августа в 12-й раз проходил Кубок мэра Москвы по хоккею. Традиционно он предшествовал началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.