Кубок мэра Москвы по гольфу состоится 30 и 31 августа

30 и 31 августа в "Московском городском Гольф-Клубе" состоится Кубок мэра Москвы по гольфу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов турнира.
В турнире участвуют дипломаты, политики, государственные деятели, руководители компаний и актеры. Участники турнира поборются за кубки в пяти зачетных категориях.
"Формат турнира – стейблфорд с учетом гандикапа. Организаторы отмечают, что это самый демократичный из гольф-форматов, который дает шанс на победу даже любителям. Каждый участник сыграет раунд 18 лунок.
Первый Кубок мэра Москвы состоялся в 2005 году. В обновленном формате он проводится Федерацией гольфа в Москве с 2015 года.
С 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". Гостей ожидает концерт с участием исполнителей российской эстрады.
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