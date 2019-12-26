Чего ждать от России на молодежном чемпионате мира по хоккею

26 декабря в чешских городах Тршинец и Острава открылся чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каковы расклады и прогнозы на предстоящий турнир для российской сборной.



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Молодежный чемпионат мира для хоккея как Boxing Day в Английской Премьер-лиге для футбола – новогодний подарок для фанатов и тяжелое испытание для спортсменов. Зато всегда огненно, эмоционально и непредсказуемо. Вспомнить хотя бы прошлый год. Там было все: и напряженная интрига в борьбе нашей сборной с американцами, а затем у американцев в финале с финнами. И жара в плане отношений игроков и болельщиков – особенно капитана российской команды Клима Костина и североамериканских фанатов. Так что скучно на этом турнире бывает редко.

Другое дело, что у российских хоккеистов с МЧМ в последние годы все было довольно неоднозначно. Всякий раз, когда речь заходит про чемпионат мира среди молодежных команд, принято вспоминать победу в далеком 2011 году. Тогда в молодежке жгли Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов, которые еще только раскрывались в Континентальной хоккейной лиге, а едва ли не ключевым игроком был Дмитрий Орлов, к тому времени уже игравший в "Вашингтоне". С тех пор Россия лишь однажды не попала на пьедестал – в 2018 году, выиграв три серебряные медали и четыре бронзовых. Но ни одной золотой.

Именно поэтому каждый раз Россия вполне логично становится одним из фаворитов в борьбе за титул и пытается повторить подвиг 2011 года. Но получится ли в этот раз – не тот вопрос, на который можно ответить, детально разбирая команду на цифры, выискивая возможных звезд предстоящего ЧМ, сравнивая силу кистевого броска у Василия Подколзина, Александра Хованова или Григория Денисенко с канадскими и американскими форвардами или высчитывая процент отраженных ударов у Ярослава Аскарова – безусловно, одного из номинально сильнейших вратарей турнира.



Фото: ТАСС/Zuma/Darryl Dyck

Да, состав сборной России в этом году способен выиграть ЧМ. Почти все хоккеисты, попавшие в заявку Валерия Брагина, получают игровую практику в клубах КХЛ и ВХЛ или канадских юниорских лигах. Безусловно, с такой командой нужно брать медали. Впрочем, то же самое можно было сказать и про прошлогодний состав. Тогда надежды возлагали на Виталия Кравцова, сейчас – на Кирилла Марченко. Но кто из команды выстрелит, а кто так и останется подающим надежды – будет понятно только по прошествии турнира.

Вообще МЧМ – это не про цифры, это про эмоции. Это про хоккей, где гордость и гнев часто берут верх над профессионализмом. Да и стоит ли ждать другого от парней 17-20 лет, которые уже сложились физически, но еще не окрепли психологически? Поэтому делать прогнозы и оценивать шансы той или иной сборной – дело даже не сложное, а неблагодарное. На молодежном чемпионате мира может произойти все что угодно. И выиграет здесь не тот, кто имеет более талантливых игроков или потенциального первого номера драфта НХЛ следующего года, а тот, кому хватит сил и нервов.

Конечно, на нынешнем МЧМ Россия должна быть мотивирована максимально. Учитывая сложившиеся обстоятельства, не исключено, что на ближайшие годы это последний большой турнир, где наша сборная может побороться за медали под своим флагом. Ведь уже скоро Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд. И каким бы ни было решение суда, в конечном итоге рано или поздно (скорее всего, процесс растянется не больше чем на пару месяцев) вступит в силу четырехлетний запрет WADA.

А дальше – прощайте, флаг и гимн, радостные победы на Олимпиаде и чемпионатах мира, в том числе и молодежных. Тогда же можно будет попрощаться и с домашним чемпионатом мира 2023 года в Новосибирске. А пока остается надеяться, что нашей молодежке удастся громко хлопнуть дверью. И заставить всех забыть про 2011 год, выиграв золото МЧМ.