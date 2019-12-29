Россия разнесла Канаду на молодежном ЧМ. Как это было

28 декабря сборная России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла команду Канады. Поединок закончился со счетом 6:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши хоккеисты одержали победу на принципиальным соперником и почему рано делать выводы о шансах отечественной сборной на МЧМ.

Как я уже писал, молодежный чемпионат мира – турнир непредсказуемый. При должном желании любая команда может обыграть любую. Слишком много факторов, которые могут вмешаться в игру: физические спады (или, наоборот, подъемы), захлестывающие эмоции, психологическое давление. Так, например, в первом матче на МЧМ сборная России уступила чехам со счетом 3:4. Почему, понять можно – все-таки отечественные хоккеисты играли против хозяев турнира, которых мощно подгоняли тысячи собственных болельщиков. И даже несмотря на это, сборная России проявила характер – отыгралась сначала с 0:2, затем с 2:3. Но вот дальше чехи дожали и вырвали победу.

Совершенно по-другому сложилась у России игра с командой Канады. "Кленовые листья", к слову, в дебютной встрече на турнире одержали победу – со счетом 6:4 они переиграли сборную США. Казалось, что одолеть канадцев нашим хоккеистам будет совсем непросто. Но получилось так, что сборная Валерия Брагина открыла счет уже на второй минуте. Александр Хованов совершил перехват на синей линии соперника, подстроился и бросил по воротам. А Нико Доус так неловко отбил шайбу, что она от блина взмыла вверх и опустилась канадскому голкиперу за шиворот.

К 11-й минуте российские хоккеисты вели с преимуществом в два гола. Никита Александров от борта отдал передачу Павел Дорофееву, а тот на пятаке с нескольких попыток переиграл Доуса и затолкал шайбу в ворота. После этого канадцы поплыли, потому что спустя три минуты пропустили еще один гол. На этот раз издалека нанес удар Даниил Пыленков. Голкипер сборной Канады справился с броском, но на пятаке остался неприкрытый Никита Ртищев, который беспрепятственно расстрелял ворота Нико Доуса. В итоге на перерыв наша сборная ушла с гигантским перевесом в счете и готовностью отбиваться от канадцев в оставшееся время матча.

Но во втором периоде ситуация повторилась. В том смысле, что соперники российской команды снова пропустили три шайбы и не забросили при этом ни одной. Сначала серьезную травму получил Алексис Лафренье – главная звезда "кленовых листьев" и будущий первый номер драфта НХЛ в следующем сезоне. Лафренье неудачно упал, зацепившись ногой за вратаря сборной России Ярослава Аскарова, и не смог продолжить поединок – ему даже понадобилась помощь других игроков, чтобы покинуть площадку. После его ухода с атаками у Канады стало совсем туго. А затем наша сборная забила четвертый гол.

Сольный проход устроил Никита Александров, в падении отправив снаряд в угол ворот Доуса. После этого тренерский штаб канадцев все же решил сменить голкипера, но от пропущенных голов это спасло не сильно. Потому что спустя десять минут в ворота теперь уже Джоэля Хофера залетела пятая шайба. Григорий Денисенко от борта отпасовал на синюю линию Егору Замуле, тот бросил по воротам и снаряд отправился в сетку после рикошета от клюшки другого Егора – Соколова. Почти сразу же была заброшена и шестая шайба – Александр Хованов от борта отдал передачу на Денисенко, который переиграл Хофера. В третьем периоде счет остался неизменным, так что Амир Мифтахов оставил свои ворота в неприкосновенности, а сборная России одержала самую крупную победу над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира.

Говорит ли это что-нибудь о силе наших хоккеистов и их шансах на победу в нынешнем турнире? Вовсе нет. В прошлом году Россия выиграла все матчи группового этапа и завоевала всего лишь бронзу. Так что остается только порадоваться такой крупной победе над принципиальным соперником, и то почивание на лаврах будет недолгим. Ведь уже в воскресенье состоится игра с командой США, которая тоже может дать жару. Поэтому на амбиции российской сборной посмотрим уже в плей-офф.