Как российская молодежка за шесть секунд проиграла сборной США

29 декабря хоккеисты сборной России в матче группового этапа уступили США со счетом 1:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественная команда потерпела второе поражение на МЧМ.



В субботу молодежная сборная России по хоккею, как бы это пафосно ни звучало, переписала историю – обыграла канадцев со счетом 6:0, что стало рекордом для противостояния нашей команды и "кленовых листьев" в рамках этого турнира. К сожалению, никакого профита отечественным хоккеистам столь крупная победа не принесла. Турнирное положение сохранилось в неопределенном состоянии – Россия проиграла сборной Чехии, затем обыграла канадцев. По итогу – три очка за два матча.

И все бы ничего, но точно такие же результаты оказались и у всех остальных соперников по группе B. А значит, любая ошибка могла вывести в плей-офф одних и оставить за бортом других. Само собой, чтобы не рассчитывать на авось, сборной России необходимо было обыгрывать США. Вот только с американцами у наших хоккеистов в последние годы категорически не складывалось: с 2016 года отечественные спортсмены проиграли звездно-полосатым четыре матча подряд, три из них – на стадии плей-офф.

Надежду вселяло то, что нынешний состав сборной США не казался неуязвимым. Стартовую встречу против Канады американцы проиграли со счетом 4:6. Там был поистине убойный хоккей: в первом периоде звездно-полосатые повели в две шайбы, за второй период пропустили три. А в заключительной двадцатиминутке произошло и то, и другое: сборная США забросила две шайбы, но получила в ответ три. Пришлось потрудиться американцам и во втором матче против Германии. Эту встречу Соединенные Штаты выиграли, забив шесть голов, хотя и пропустив от немцев три.



Совсем другой хоккей вышел в матче сборной России и США. Если в игре с канадцами у команды Валерия Брагина залетало все что было можно, то ворота американцев, несмотря на мощные атаки отечественных хоккеистов, долгое время оставались в неприкосновенности. Очевидно, звездно-полосатые сделали выводы из первых двух встреч МЧМ и поработали над собственной обороной. Впрочем, и российская сборная до поры до времени неплохо играла в защите. Первый период обе команды отыграли на ноль. Но все решили шесть секунд второй двадцатиминутки.

Незадолго до перерыва американцы получили большинство. Тревор Зеграс отдал передачу на Артура Калиева (уроженца Узбекистана, с детства росшего в США и выступающего на данный момент в Хоккейной лиге Онтарио), а тот расстрелял неприкрытый угол Амира Мифтахова. И не успели российские хоккеисты прийти в себя, как тут же получили вторую шайбу. Выиграл вбрасывание Оливер Вальстрем, заехал в зону и отпасовал на Ника Робертсона. Форвард не смог нанести акцентированный удар, но шайба подпрыгнула и миновала сначала защитника, а затем и голкипера сборной России, предательски заскочив в ворота.



Не менее курьезной получилась и третья шайба, заброшенная в начале заключительного периода. Артур Калиев взял инициативу на себя, вошел в зону и совершил бросок. Мифтахов поймал шайбу в ловушку, но снаряд выскользнул и закатился в сетку. Один гол сборная России все же отыграла, организовав отличную контратаку: Никита Александров отдал пас на Даниила Журавлева, тот в касание сделал заброс на Александра Романова, а последний так же в касание дальним выстрелом поразил ворота Спенсера Найта. Но этим в итоге и ограничилось: за оставшийся период наши хоккеисты уже не смогли спасти игру.

Теперь у сборной России нет права на ошибку. В заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина сыграет с Германией. И для прохода в плей-офф нашей сборной нужна только победа. В противном случае есть вероятность, что по дополнительным показателям отечественные хоккеисты вылетят уже в предварительном раунде впервые в новейшей истории. Вряд ли это будет отличным новогодним подарком – как минимум самим себе. Так что парням определенно стоит поднажать. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.