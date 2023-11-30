ISU назвал дату публикации решения по делу фигуристки Валиевой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен сообщить вердикт по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой к 12 февраля следующего года. Об этом сказано на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соответствующее заявление было сделано на онлайн-заседании совета ISU, которое состоялось в Лозанне 27 ноября.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

В конце сентября WADA проинформировало фигуристку о положительной допинг-пробе с нарушением.

После завершения всех слушаний, которые прошли с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября, коллегия арбитров CAS заявила, что вынесет решение по делу фигуристки РФ Камилы Валиевой в январе следующего года.



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