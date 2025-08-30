ЦСКА одержал вторую победу в Кубке мэра Москвы по хоккею

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичная команда ЦСКА обыграла китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче Кубка мэра Москвы. Об сообщает Агентство "Москва".

Встреча прошла во дворце "Мегаспорт" имени Тарасова. Она завершилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

Со стороны ЦСКА голами отметились Ярослав Яппаров, Иван Янченко, Виталий Абрамов и Денис Гурьянов, а от "Шанхайских драконов" – Гейдж Куинни и Иван Чехович.

В результате ЦСКА вышли в финал Кубка мэра Москвы. В воскресенье, 31 августа, столичный клуб проведет игру за главный приз турнира.

Между тем главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что он доволен результатом команды.

"Первый период сыграли хорошо, второй вполне прогнозируемо. Думаю, что третий период принес намного больше пользы, чем первые два", – отметил наставник московского клуба.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит в столице в 18-й раз. Организаторами мероприятия стали департамент спорта и столичная Федерация хоккея.

В турнире участвуют московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", нижегородское "Торпедо", минское "Динамо" и китайские "Шанхайские драконы". При этом белорусский клуб впервые принял участие в кубке.

Перед финальной игрой турнира запланировано выступление певца Дмитрия Маликова. В фойе "Мегаспорта" для болельщиков проведут развлекательную программу. Все желающие смогут поиграть в аэрохоккей и хоккейный керлинг, сфотографироваться в отдельных зонах, нарисовать плакаты и нанести аквагрим.