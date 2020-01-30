Форвард "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" взял в аренду нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, передает RT.

Как говорится на сайте "Крыльев", в ближайшее время 22-летний футболист прибудет в расположение столичной команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020.

"Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс", – сказал игрок. Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в 2017 году. Нападающий сыграл 45 матчей и забил 21 гол.

По данным "Спорт-Экспресса", сумма перехода составляет 500 тысяч евро. Еще 4,5 миллиона красно-белые добавят летом, если форвард подпишет четырехлетний контракт. Тогда же зарплата станут Соболева будет составлять около 1,8-1,9 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком кипрского футбольного клуба "Анортосис".