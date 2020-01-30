Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03:46

Форвард "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" взял в аренду нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, передает RT.

Как говорится на сайте "Крыльев", в ближайшее время 22-летний футболист прибудет в расположение столичной команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020.

"Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс", – сказал игрок. Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в 2017 году. Нападающий сыграл 45 матчей и забил 21 гол.

По данным "Спорт-Экспресса", сумма перехода составляет 500 тысяч евро. Еще 4,5 миллиона красно-белые добавят летом, если форвард подпишет четырехлетний контракт. Тогда же зарплата станут Соболева будет составлять около 1,8-1,9 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком кипрского футбольного клуба "Анортосис".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика