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Москва 24

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Спорт

15:48

"Спартак" передадут болельщикам до конца года – Федун

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос передачи столичного "Спартака" болельщикам будет проработан до конца 2020 года. Такое заявление сделал владелец футбольного клуба Леонид Федун, сообщает РИА Новости.

"Этот вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", – отметил он.

В конце минувшего года Федун объявил, что в 2023 году покинет клуб. Он также пообещал передать контрольный пакет акций "Спартака" болельщикам, которые смогут самостоятельно избирать президента клуба.

Ранее сообщалось, что четыре российских клуба попали в топ-100 рейтинга лучших команд за всю историю Лиги чемпионов. Московский "Спартак" оказался в списке выше других клубов страны.

Рейтинг рассчитывался на основе результатов европейских команд с 1955 года. "Спартак" расположился на 34-м месте. Такая высокая позиция обусловлена тем, что красно-белые приняли участие в 20 розыгрышах и одержали 40 побед и 31 ничью в 122 матчах. При этом в сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала турнира.

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