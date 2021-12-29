Марко Николич может стать тренером ЦСКА – СМИ

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Сербский специалист и бывший тренер ФК "Локомотив" Марко Николич в январе может стать тренером московского клуба ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточняется, что условия контракта между тренером и столичным клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.

Николич занимал пост главного тренера "Локомотива" с мая 2020 года, а в октябре текущего года он принял решение об уходе.

Тренером ЦСКА на данный момент является Алексей Березуцкий. Эту должность он занял 19 июля. С 15 июня Березуцкий работал с командой в качестве исполняющего обязанности.