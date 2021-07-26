ЦСКА одержал первую победу в РПЛ под руководством Березуцкого

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Московский ЦСКА одержал победу над "Уфой" в первом официальном матче под руководством Алексея Березуцкого.
Встреча первого тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 1:0. Гол на 61-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
После первого тура РПЛ с победным дебютом нового главного тренера команды поздравил вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
"Всех с началом сезона. А Алексея Владимировича – с победным дебютом", – написал Акинфеев в своем Instagram.
Березуцкий занял пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА 19 июля. С 15 июня он работал с командой в качестве исполняющего обязанности. В таком статусе он находился после отставки предыдущего тренера – также бывшего игрока команды – Ивицы Олича. Хорватский специалист проработал в ЦСКА менее трех месяцев.
Березуцкий выступал за ЦСКА на позиции защитника с 2001 по 2018 год. С 2020 года он работал в должности заместителя гендиректора клуба, в январе 2021 года специалист вошел в тренерский штаб главной команды.
Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА
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