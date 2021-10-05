Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Локомотив"

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Временно исполняющим обязанности главного тренера команды футбольного клуба "Локомотив" назначен Дмитрий Лоськов, об этом говорится на сайте ФК.

Из сообщения клуба следует, что "Локомотив" и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Николичем тренерский штаб "Локомотива" также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич.

"ФК "Локомотив" благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Информация об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды "Локомотива" стала известна в понедельник, 4 октября. Сообщалось, что решение Николич принял самостоятельно.

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.